Acquisti record di Dom Perignon da 150 euro con il Reddito di Cittadinanza: ecco dove (Di lunedì 30 dicembre 2019) Indagine della Guardia di Finanza in Campania: 64 denunce e 16 segnalazioni all’INPS. Il Mattino segnala record di bottiglie da 150 euro comprate nel quartiere Ponticelli. Reddito di Cittadinanza usato per comprare bottiglie di Dom Perignon. Succede anche questo, secondo quanto segnala il quotidiano il Mattino. Nel quartiere Ponticelli, infatti, è stato registrato un anomalo record di Acquisti di bottiglie di pregiate bollicine da 150 euro. (Continua…) Il dato è quanto emerge dall’ultima indagine della Guardia di Finanza che tra le province di Caserta e Napoli ha scovato 80 furbetti del sussidio di Stato: di questi, 64 sono stati denunciati e per altri 16 è scattata la segnalazione all’INPS. Degli 80 illegittimi beneficiari del Reddito di Cittadinanza, circa la metà lavorava in nero: pizzaioli, camerieri, baristi, addetti ad auto-lavaggi, operai, ... Leggi la notizia su howtodofor

