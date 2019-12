Maltempo | ancora nevicate sulle vette più alte del Foggiano

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di domenica 29 dicembre 2019) Secondo giorno dinel, continuando a imbiancare lepiu’della provincia, con le temperature scese anche sotto lo zero termico. Deboliin nottatasul Gargano settentrionale, a Monte Sant’Angelo, ricoprendo i tetti delle abitazioni. Più abbondanti, invece, sui monti Dauni: a Monteleone, il paese piu’ alto della Puglia, e a Faeto. Al momento non si registrano disagi alla popolazione ne’ alla circolazione stradale. Il presidente della Provincia, Nicola Gatta, ha informato di aver stanziato “i primi 250mila euro per l’acquisto del sale antigelo per affrontare l’emergenza neve 2019/2020, ma vanno sommati i costi per lo spargimento del sale e lo spalamento della neve e del ghiaccio su circa 3.000 km di strade provinciali”.L'articolopiùdel...

