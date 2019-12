Amici 18 | Umberto Gaudino torna single | Le rotture non devono essere ostili

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 29 dicembre 2019) Serena Granato In un lungo post condiviso in lingua inglese su Instagram,ha ufficializzato la fine della sua love-story con la partner di ballo Louise Heise Uno dei volti più amati dal pubblico femminile didi Maria De Filippi è al centro del gossip, per aver rivelato la fine della sua ultima love-story. Parliamo di. Il noto ballerino professionista del talent-show ideato e condotto da Maria De Filippi, che ha avuto accesso nella scuola più amata dagli italiani alla 18° edizione del format, ha chiuso la relazione avuta per più di un decennio con la fidanzata Louise. A confermare la notizia in questione, è stato un lungo messaggio riportato su Instagram. I diretti interessati hanno, infatti, condiviso sui loro profili ufficiali lo stesso post, il cui contenuto è in lingua inglese. E, con il loro ultimo messaggio social, i ballerini hanno ...

rom4nov_tasha : non so se siete ironici o meno, ma evitate di dire che adesso che Umberto si è lasciato la ship con Talisa può real… - mariluna_jesse : Raga stavo pensando che la situazione di Umberto mi ricorda quella di Andreas. Fidanzata storia, ad amici continuan… -