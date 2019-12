Uomini e Donne | colpo di scena al Trono Over | la decisione di Gemma Galgani

Leggi la notizia su trendit

(Di sabato 28 dicembre 2019) La prossima puntata deldi, in onda a Gennaio 2020, è decisamente da non perdere. Ilsenior continua a regalare gioie agli amanti del trash, e gli ascolti record continuano a premiare la trasmissione pomeridiana condotta da Maria De Filippi. A regnare sulle vicende amorose è ancora una volta, la dama di Torino che da anni spera di trovare il vero amore nello studio di Canale 5. Dopo la batosta presa con Giorgio Manetti, per gli amici il gabbiano,ha provato a frequentare altri cavalieri, ma il finale è sempre stato il medesimo. Recentemente però lasembrava aver trovato serenità con Juan Luis, venuto appositamente in trasmissione per corteggiarla. Il rapporto è iniziato nel migliore dei modi, tanto da appassionare completamente, la quale ha mostrato più volte in studio tutta la sua felicità, suscitando ...

ItalianAirForce : 'Cuori in decollo' il nuovo volume edito dalla Rivista Aeronautica. ???? l'articolo di #oggi su @Corriere - bancaetica : Su @AlleyOop24 del @sole24ore si parla delle donne che nel 2019 per la prima volta hanno raggiunto traguardi in set… - vladiluxuria : Gli auguri ve li mando dalla mia città, Foggia, insieme alle famiglie che da troppi anni vivono nei container di vi… -