Sci alpino | Dominik Paris trionfa a Bormio per la quinta volta | è primo in Coppa del Mondo

(Di sabato 28 dicembre 2019) Sciper la: èindelsupera tutti ancora una. L’Italia dello Sci può sognare davvero grazie al suo campione, che sale in vetta alla classifica dopo 25 anni dai successi di Alberto Tomba. La sua prestazione di oggi, 28 dicembre 2019, sullo Stelvio resterà nella storia di questo sport. Per il 30enne si tratta del quinto successo a, il 18esimo inha dominato con 26/100 su Feuz e 73/100 su Kilde la libera maschile e tenendo anche alla sorpresa di giornata, lo svizzero Urs Kryenbuehl arrivato secondo a 8/100. “È stata un po’ una lotta con il vento, soprattutto nella parte bassa della pista. La sciata però ho capito da subito che non era male”, ha dichiarato l’azzurro. Solo ieri, 27 dicembre, per lui un altro grande successo, con la discesa libera ...

