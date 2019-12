Camilla e gli amici non facevano il gioco del semaforo rosso | nominato un

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di sabato 28 dicembre 2019) ″È falso che il gruppo deglidiavesse l’abitudine di svolgere quel fantomatico ‘’ deldi cui qualcuno ha parlato. Voglio inoltre precisare che mai la signora Romagnoli si è espressa nei termini di cui si è letto in qualche notizia di stampa relativamente agli arresti domiciliari di Pietro Genovese; anzi, sin dal giorno dopo il drammatico incidente, la famiglia Romagnoli e in particolare la mamma di, ha tenuto a ribadire più volte che loro interesse è solo la giustizia e mai la vendetta”. Lo afferma in una nota l’avvocato Cesare Piraino, legale della famiglia diRomagnoli, una delle due 16enni travolte e uccise a Roma dopo essere state investite in Corso Francia da Pietro Genovese.Poi l’annuncio: “Stiamo svolgendo, compatibilmente con i nostri poteri ...

