Il Partito Democratico vuole riformare la riforma della prescrizione | mina per Conte

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Nessun commento, nemmeno una velina informale, nessuna intervista con qualche quotidiano per precisare la sua posizione: dallo staff del ministro di Giustizia Alfonso Bonafede (M5S) filtra l'intenzione di accogliere con un prudente silenzio l'offensiva del. Il Nazareno oggi ha presentato in pompa magna la sua proposta di revisionelegge Bonafede sulla, che entra in vigore, in forza dell'accordo a suo tempo raggiunto nel governo1, dal prossimo primo gennaio. Si tratta di un tema delicatissimo, uno di quelli sui quali si incagliò l'estate scorsa l'intesa Lega-M5S. Il capogruppo dem al Senato, Andrea Marcucci, dice al Corriere che a suo giudizio "provocare elezioni anticipate in questo momento così delicato per l'Italia sarebbe una follia": ma guarda alle tensioni nel M5S dopo le dimissioni del ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti.Il ...

CarloCalenda : Facciamo una cosa @andreamartella. Ci fate un bel regalo di Natale e vi ricordate per qualche giorno che vi chiamat… - Linkiesta : Il segretario del Partito democratico considera Giuseppe Conte, il segnaposto di Casaleggio, un «punto fortissimo d… - GUARDIADIFRONT1 : RT @lucabattanta: Ora che il MoVimento 5 stelle è al Governo con il partito democratico (di cui tra l'altro prima di diventare Presidente M… -