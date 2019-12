Fiction Rai del 2020 | cosa vedremo in tv | da Don Matteo 12 a Montalbano e L’Allieva 3

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di venerdì 27 dicembre 2019) L'anno sta per terminare ed è tempo di dare un primo sguardo alleRai del. Sono tanti i prodotti in arrivo, tra new entry e grandi ritorni: da Don12, pronto a debuttare nella sua dodicesima (e ultima?) stagione, all'inedito ciclo di episodi de Il Commissario, fino a L'Allieva 3, atto finale dell'amata serie tratta dai romanzi di Alessia Gazzola. Ecco una guida sulleRai chein tv il prossimo anno. Vi ricordiamo che le date d'inizio potrebbero variare in base alla programmazione. Il Cacciatore 2 Francesco Montanari (reduce da I Medici 3) apre le danze delleRai delcon la seconda stagione de Il Cacciatore, dal 3 gennaio su Rai2. La storia del procuratore antimafia Saverio Barone riparte nell'anno 1996. Dopo l'arresto del boss Bagarella, Barone può finalmente sposare la compagna. L'omicidio del piccolo Giuseppe Di...

