Sci alpino | Discesa Bormio 2019 Dominik Paris | “Pista bella | so quali linee seguire”

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 26 dicembre 2019)ha stampato il secondo tempo nelle prove libere delladi, tappa della Coppa del Mondo-2020 di sci. La Stelvio è pronta per ospitare due discese, quella già in programma da tempo nella giornata di sabato e quella di domani che recupererà l’evento cancellato settimana scorsa in Val Gardena a causa del maltempo. L’Italia si affida in particolare a, vincitore lo scorso anno su questa pista e grande favorito della vigilia. L’altoatesino ha brillato in mattinata e ha fatto capire che andrà a caccia del bottino grosso come traspare dalle dichiarazioni rilasciate ai microfoni della Fisi dopo e prove: “La pista è, leggermente meno difficile dell’anno scorso, però se cambiano le condizioni meteo potrebbe diventarlo. Non mi sembrava molto mossa, però è impegnativa come sempre. Soseguire, dipende ...

infoitsport : LIVE Sci alpino, Prova Discesa Bormio 2019 in DIRETTA: Brice Roger sorprende davanti a Paris e Casse! - infoitsport : Sci alpino, Prova Discesa Bormio 2019: Dominik Paris secondo davanti a Mattia Casse, in testa Roger - zazoomblog : Sci alpino le World Entry List femminili. Domina Mikaela Shiffrin Federica Brignone quinta è la prima italiana -… -