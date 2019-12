Kevin Spacey torna in un altro video dopo le accuse di molestie

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Carlo Lanna A un anno di distanza,rompe di nuovo il silenzio apprendo in unche fa discutere non dimenticato di puntare il dito su i suoi presunti accusatori È singolare la situazione di. L’attore americano due volte Premio Oscar inevitabilmente è diventato uno dei volti del movimento del Metoo con la violenza e lenel mondo del cinema. Nel mirino perché accusato di essere un vero e proprio predatore sessuale, la vita dida due anni a questa parte è un vero e proprio inferno. Lesono ricadute sulla sua carriera che, senza freni, si è spenta passopasso. Prima è stata cancellata la sua parte nel film "Tutti i soldi nel mondo", poi è stato licenziato da "House of Cards", la serie di Netflix in cui ha interpretato per 5 anni Frank Underwood. L’attore però si è sempre dichiarato innocente e, nonostante è sparito dal ...

