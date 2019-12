Pordenone | riceve una moto per Natale | ragazzo di 17 anni fa un giro di prova e muore

(Di martedì 24 dicembre 2019) Aveva appena ricevuto una, il regalo dei suoi sogni, per: ma ad appena un chilometro da casa ha perso il controllo del mezzo, scivolando in un fossato e schiantandosi contro il muro di una casa, in cemento. È successo questa mattina a Fiume Veneto, in provincia di. La vittima, undi 17, è morto sul colpo. La Polizia stradale di Spilimbergo sta ancora indagando sulle cause: secondo una prima ricostruzione ilha voluto fare undisulla sua nuovada cross, ma dopo un breve tratto di strada ha preso male una curva ed è finito in un fossato: dopo un volo di parecchi metri la corsa è finita contro la spalletta di cemento di un’abitazione. Un automobilista ha assistito all’incidente e ha subito chiamato i soccorsi: subito è arrivata un’ambulanza con medico a bordo, che ha inutilmente tentato di rianimare il giovane. Sul ...

