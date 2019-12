Londra | Beech Street sarà la prima strada a zero emissioni

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Unaa (quasi): lo diventerà, una(che per buona parte si trova sotto un tunnel) diin Babican Estate, un complesso residenziale della City of London, area densamente popolata da negozi e banche. Entro lavera del 2020vietata la circolazione alle auto a benzina e diesel: la misura fa parte di un progetto sperimentale che proseguirà per 18 mesi, durante i quali saranno monitorati la qualità dell’aria e del traffico. L’obiettivo è quello di riportare i livelli di biossido di azoto entro i valori indicati nelle linee guida sulla qualità dell’aria stabilite dall’Unione Europea e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. La City of London Corporation afferma che, se questo modello avrà successo, la misura sperimentale «potrebbe essere resa permanente». Saranno esonerati dal divieto di accesso solo i ...

