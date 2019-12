Corso predica calma: «Esposito? Non è facile diventare famosi all’Inter» (Di lunedì 23 dicembre 2019) Mario Corso, storica leggenda dell’Inter, ha parlato di Sebastiano Esposito secondo più giovane nerazzurro a segnare in Serie A Sebastiano Esposito con il gol segnato al Genoa è diventato il secondo più giovane marcatore della storia nerazzurra in Serie A. Secondo perchè al primo posto c’è Mario Corso che all’età di 17 anni e 91 giorni mise a segno il gol del pareggio contro il Bologna nel 1958. L’inventore della punizione a “foglia morta” ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport del classe 2002. Esposito – «Esposito l’ho visto davvero molto bene, però dico di andarci piano. È un ragazzo con grandi qualità, diventare famosi e bravi in una squadra del livello dell’Inter non è facile per nessuno. Già le prime volte in cui ha giocato Sebastiano si era mosso bene, ora è arrivato anche il gol su rigore: cominciare così per un ...

Leggi la notizia su calcionews24

Corso predica Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Corso predica