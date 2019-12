Sci di fondo oggi in tv | orari sprint Planica 2019 | startlist | programma e streaming

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) Ripartela Coppa del Mondo di sci di, con un fine settimana tutto in salsache si disputa a, in Slovenia. Nella giornata odierna si disputa la prova individuale a tecnica libera, mentre domani è la volta della team, la prima di quest’annata. Luogo non esattamente abituale dello scenario di Coppa del Mondo,ha visto Federico Pellegrino vittorioso nel 2016, anno in cui fu in grado di precedere il duo francese Gros-Jouve. Per quel che riguarda le donne, invece, il nome numero uno sulla lista è quello della svedese Stina Nilsson, anche se tutta la curiosità è per la connazionale Linn Svahn, grandissima sorpresa in quel di Davos. L’Italia schiera dieci atleti: quattro nella gara femminile, sei in quella maschile, con il Tour de Ski che si avvicina. Le garemaschile e femminile disi terrannodalle ore 11, mentre le fasi ...

