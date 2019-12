LIVE Liverpool-Flamengo 0-0 | Mondiale per club 2019 in DIRETTA | VAR protagonista a Doha!

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA96′ Minuti finali dei tempi regolamentari! 94′ NON È RIGORE! NEMMENO FALLO! CLAMOROSO AVar: Al-Jassim torna sui suoi passi. 92′ VAR IN CORSO! Rafinha è entrato da dietro ma non sembra aver toccato il #10. 91′ CALCIO DI RIGORERPOOL! MANE FERMATO DA DIETRO! Il senegalese era stato fermato al momento del tiro. 90′ 5 minuti di recupero a Doha. 89′che prova a reggere l’ultimo forcing dei Reds: i brasiliani sono sulle gambe. 86′ DIEGO ALVES!!!! CHE PARATA SU HENDERSON! L’inglese si vede negare il gol all’incrocio con la mano aperta. 84′ Crampi per Diego Alves: dovrebbe proseguire l’estremo difensore. 82′ Dentro Diego: l’ex Juve entra al posto di Ribeiro. 81′ Secondo ammonito del match: Salah fa un brutto fallo su ...

