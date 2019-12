Incendio in un motel | 6 morti e 13 feriti a Las Vegas FOTO

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 21 dicembre 2019) 6 persone sono morte e altre 13 sono rimaste ferite, cinque in modo grave, nell’di unnel centro di Las. Il rogo è scoppiato nel primo dei tre piani dell’edificio. Diversi residenti si sono appesi alle finestre in attesa dell’arrivo dei pompieri ma alcuni si sono lanciati ferendosi. La causa non è ancora stata accertata ma i vigili del fuoco ritengono che sia accidentale: alcuni residenti hanno riferito che l’edificio non ha il riscaldamento e che qualcuno potrebbe aver usato i fornelli per scaldarsi.L'articoloin un: 6e 13a LasMeteo Web.

mapivi63 : RT @SkyTG24: Las Vegas, incendio in un motel: 6 morti e 13 feriti - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Las Vegas, incendio in un motel: 6 morti e 13 feriti - SkyTG24 : Las Vegas, incendio in un motel: 6 morti e 13 feriti -