Wanda Nara a La Repubblica delle donne | Maxi Lopez dovrebbe essere orgoglioso

(Di giovedì 19 dicembre 2019) O la si ama o la si odia, è così che si può riassumere il carattere distasera ospite del quarto appuntamento con Lasu Retequattro. Prossima al ruolo di opinionista al Grande Fratello VIP condotto da Alfonso Signorini da gennaio prossimo,ha potuto raccontarsi meglio rispondendo a domande sulla sua vita ma non solo, ha avuto la possibilità di replicare alle polemiche che spesso l'hanno coinvolta.Si parte proprio da questo punto: la moglie del calciatore Mauro Icardi, spesso presente nella trasmissione Tiki Taka, è stata bersaglio di critiche sia in rete che in televisione: "Perché tante persone ce l’hanno con lei?" domanda Piero Chiambretti: Penso che non si è abituati a una donna che dice tutto quello che pensa. Dovremmo chiedere ad ognunapersone che non mi stimano il perché. Preferisco che qualcuno mi odi. C'è questa visione un po' ...

