Presepi in Riviera 2019: tra sabbia e mare in Romagna (Di mercoledì 18 dicembre 2019) Presepi in Riviera 2019: tra sabbia e mare in Romagna. Dove andare e cosa vedere. Sono tornati anche quest’anno i Presepi in Riviera, le natività di sabbia e artistiche allestite sulla Riviera Romagnola, visitabili fino a gennaio. Si tratta di ere e proprie opere d’arte, realizzate da rinomati scultori, italiani e internazionali. I Presepi in … L'articolo Presepi in Riviera 2019: tra sabbia e mare in Romagna è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Leggi la notizia su viagginews

