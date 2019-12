Ex gieffino rivela a Barbara d’Urso: “Ho subito un TSO” (Di mercoledì 18 dicembre 2019) Una clamorosa squalifica dopo un altrettanto clamoroso gesto nella casa del Grande Fratello 9, poi l’odissea della depressione e un TSO. Paolo Mari, ex concorrente del reality, scatenò il caos con una sfuriata impressa nella storia del format e oggi, a distanza di 10 anni da quei fatti, ha raccontato cosa è successo veramente. Il ritorno di Paolo Mari in tv Paolo Mari è l’ex concorrente del Grande Fratello passato alle cronache per essersi denudato davanti ai coinquilini e alle telecamere del format. Un gesto eclatante, condito da toni di sfida e insulti, che gli costò una clamorosa squalifica. A 10 anni dall’accaduto, nel salotto di Live – Non è la d’Urso, ha rivelato i contorni esatti di quello che, finora, era rimasto impresso come un isolato gesto di rabbia a tinte trash. “Ho avuto un periodo di forte depressione – ha dichiarato alla conduttrice –, avevo un disagio ...

