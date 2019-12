Traffico Roma del 17-12-2019 ore 09 | 30

Traffico Roma del 17-12-2019 ore 09 : 00 : A Roma NORD CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST; PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, INCOLONNAMENTI DALLA VIA NOMENTANA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI. SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASILINA ED ARDEATINA, MENTRE IN ESTERNA SI ...

Traffico Roma del 17-12-2019 ore 08 : 30 : A Roma NORD CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST; PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, INCOLONNAMENTI DALLA VIA NOMENTANA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI. SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASILINA ED ARDEATINA, MENTRE IN ESTERNA SI ...

Traffico Roma del 17-12-2019 ore 08 : 00 : ALLE PORTE DI Roma SUD INCIDENTE SULLA VIA PONTINA APPENA FUORI IL GRA IN DIREZIONE DI POMEZIA: CI SONO CODE A PARTIRE DALL’EUR; RALLENTAMENTI E CODE ANCHE VERSO LA CAPITALE A PARTIRE DA TOR DE CENCI. PER IL RESTO sono TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI VIE CONSOLARI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A Roma NORD CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. TRAFFICATO IL ...

Traffico Roma del 17-12-2019 ore 07 : 30 : ALLE PORTE DI Roma NORD INCIDENTE SULLA Via Tiberina IN PROSSIMITà DI RIANO: CI SONO INCOLONNAMENTI IN PARTICOLARE DIREZIONE DELLA CAPITALE. PER IL RESTO TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A Roma NORD CODE SULLE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E ...

Traffico Roma del 16-12-2019 ore 20 : 00 : Traffico IN DIMINUZIONE SULLE DUE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA FILE DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA E PIU’ AVANTI DALLA BUFALOTTA ALLO SVINCOLO A24. IN CARREGGIATA ESTERNA A TRATTI CODE E RALLENTAMENTI DALL’ AUTOSTRADA Roma- FIUMICINO A VIA OSTIENSE E DA PRENESTINA A LAURENTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO, ANCHE PER UN INCIDENTE, CODE DAL RACCORDO A VIALE TOGLIATTI VERSO LA TAGENZIALE, Traffico INTENSO, ...

Traffico Roma del 16-12-2019 ore 19 : 30 : RESTA INTENSO IL Traffico SULLE DUE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODA A TRATTI DALLA CASSIA ALLA SALARIA E PIU’ AVANTI DA LA BUFALOTTA ALLO SVINCOLO A24 E TRA CASILINA E APPIA. IN CARREGGIATA ESTERNA A TRATTI CODE E RALLENTAMENTI DALL’USCITA PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO A QUELLA PER LA CASILINA E TRA PRENESTINA E LO SVINCOLO PER LA A24 TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO, CODE DA VIA FIORENTINI ...

Traffico Roma del 16-12-2019 ore 19 : 00 : INCIDENTE RISOLTO E RIAPERTA LA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA IN DIREZIONE SALARIA Traffico SULLA TANGENZIALE AL FORO ITALICO, A TRATTI FILE DA CORSO DI FRANCIA ALLO SVINCOLO A24 VERSO SAN GIOVANNI E IN DIREIZONE STADIO DA VIALE CASTRENSE ALLA TIBURTINA TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO, CODE DA VIA FIORENTINI VERSO LA TAGENZIALE, ALTRE CODE VERSO IL RACCORDO ANULARE DA VIALE TOGLIATTI PER QUANTO RIGURDA ...

Traffico Roma del 16-12-2019 ore 18 : 00 : ANCORA CHIUSA PER INCIDENTE LA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA IN DIREZIONE SALARIA, E SULLA TANGENZIALE FILE A TRATTI DA CORSO DI FRANCIA ALLO SVINCOLO A24 VERSO SAN GIOVANNI E IN DIREIZONE STADIO DA VIALE CASTRENSE ALLA TIBURTINA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO, DA VIA FIORENTINI VERSO LA TAGENZIALE, ALTRE CODE VERSO IL RACCORDO ANULARE DA VIALE TOGLIATTI PER QUANTO RIGURDA IL RACCORDO ANULARE IL Traffico E’ ...

Traffico Roma del 16-12-2019 ore 17 : 30 : CHIUSA PER UN INCIDENTE LA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA IN DIREZIONE SALARIA, RIPERCUSSIONI PER LA CHIUSURA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO VERSO LA TAGENZIALE FILE A PARTIRE DA VIA FIORENTINI IN DIREZIONE OPPOSTA PER IL SOLO Traffico CODE DA VIA FIORENTI A TOR CERVARA VERSO IL GRA Traffico INTENSO SULLE DUE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODA A TRATTI DALLA CASSIA A CIAMPINO IN CARREGGIATA ...

Traffico Roma del 16-12-2019 ore 17 : 00 : SUL GRA, Traffico NON BLOCCATO NEI DUE SENSI ALL’ALTEZZA DI TIBURTINA, DOPO L’INTERVENTO DELL’ELISOCCORSO A SEGUITO DI UN INCIDENTE TUTTAVIA, RESTANO TRAFFICATE LE DUE CARREGGIATE SULLA CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA DALLA CASSIA BIS, MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO CODE DA VIA FIORENTI A TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL GRA E VERSO LA TAGENZIALE FILE A PARTIRE ...

Traffico Roma del 16-12-2019 ore 16 : 30 : RIAPERTO DOPO PRECEDENTE UN INCIDENTE IL TUNNEL DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII VERSO IL FORO ITALICO, PER LA PRECEDENTE CHIUSURA DEL TUNNEL IL Traffico RESTA INTENSO NELLE VIE CIRCOSTANTI, QUINDI IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI, IN DIREZIONE VIA TRIONFALE, ED ANCHE IN VIA ENRICO PESTALOZZI E VIA MARIO FANI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA, CODE TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E TIBURTINA, IN DIREZIONE ...

Traffico Roma del 16-12-2019 ore 14 : 30 : ANCORA CHIUSO PER UN INCIDENTE IL TUNNEL DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII VERSO IL FORO ITALICO, E A CAUSA DELLA CHIUSURA DEL TUNNEL CI SONO CODE A TRATTI IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI APARTIRE DA VIA VITTORIO MONTIGLIO, IN DIREZIONE VIA TRIONFALE; CODE PER LA CHIUSURA ANCHE IN VIA ENRICO PESTALOZZI E IN VIA MARIO FANI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SEGNALIAMO POI UN INCIDENTE IN VIALE DI TOR DI QUINTO, ALL’ ALTEZZA LARGO DELL’ARMA DI ...