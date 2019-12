Gessica Notaro toglie la benda e mostra l' occhio ferito dall' acido Devo operarmi

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Dovrà sottoporsi ad un’altra operazione:, la Miss sfregiata con l’’ex fidanzato Edson Tavares nel 2017, si è tolta lain un video pubblicato su Instagram,ndo per la prima volta gli effetti dell’aggressione subita, finora nascosti con occhiali e coperture realizzate apposta per lei. “Oggi è un giorno particolare, fondamentale - ha fatto sapere ai suoi followers -.no tagliare nel mezzo le due palpebre che sono state cucite in questi due anni per vedere cosa succede all’interno dell’. Non è la svolta decisiva ma ci avviciniamo”. Visualizza questo post su Instagram❤️

Corriere : Gessica Notaro si opera all’occhio: «Oggi è un giorno fondamentale» - redazioneiene : DOMENICA A LE IENE In altri casi la pena è stata molto più alta, come per l'aggressore di Gessica Notaro, condannat… - Notiziedi_it : Gessica Notaro toglie la benda dall’occhio ?sui social: “Devono operarmi di nuovo” -