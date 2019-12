Reddito di Cittadinanza | la guida completa

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Ildiè una forma di integrazione delintrodotta con la Legge di Bilancio 2019. Vediamo insieme come funziona, quali sono i requisiti per ottenerlo, come fare domanda, quali sono le spese ammesse con la card e quali sono i casi in cui il sussidio viene negato.di: i requisiti Ildio RdC, non è un sussidio di disoccupazione ma una forma di integrazione del. Per questo motivo il primo punto importante da sottolineare è che può riguardare anche chi ha un’occupazione, nel caso in cui ilpercepito sia al di sotto di una determinata soglia. Hanno infatti diritto al RdC: Chi è solo, dunque il suo nucleo familiare è formato da una sola persona, e ha unannuo inferiore a 6.000 euro. Chi fa parte di un nucleo familiare con più di un componente, quindi da due in su, con un...

