Collana, sigilli in arrivo. Borriello: “L’antiabusivismo sta indagando, interverrà a giorni” (Di venerdì 13 dicembre 2019) La riapertura dello Stadio Collana, prevista dalla Giano per il 17 dicembre, con tanto di inviti semi-ufficiali alla cittadinanza, potrebbe trovare i sigilli apposti dall’antiabusivismo. Secondo l’assessore allo Sport del Comune di Napoli Ciro Borriello, il fascicolo sull’illeggitimità dei lavori di ristrutturazione è aperto, e l’indagine è in corso: “Questione di giorni”, dice intervenendo alla conferenza stampa organizzata dalle ex associazioni sportive rimaste fuori dalla presunta rinascita della struttura. “Grazie ad una azione sinergica è partita una richiesta di visione di atti e questa è stata assecondata. Gli atti hanno fatto emergere una situazione di illegalità. E’ partita dal Comune una Pec diretta al Direttore dei lavori con la quale viene intimata la sospensione di qualsiasi attività. L’antiabusivismo ha aperto un ...

Leggi la notizia su ilnapolista

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Collana sigilli