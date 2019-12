Campidoglio | riaccesi i riscaldamenti in case popolari a Casal Bruciato

Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Roma – Sono statinegli appartamenti delledi via Diego Angeli, a. La ditta che si occupa della manutenzione è intervenuta come da programma ed ha risolto tutte le criticità sostituendo le componenti delle caldaie fuori uso. Ledi via Diego Angeli al civico 140 già da ieri sono al caldo. In queste ore i tecnici sono intervenuti sulle abitazioni ai civici 145 e 147 ripristinando tutti gli impianti. “Tutte le criticità dei giorni scorsi sono state risolte – spiega l’assessora alle Infrastrutture di Roma Capitale Linda Meleo –. Siamo vicini ai cittadini e ci stiamo impegnando al massimo per intervenire in modo capillare su tutti gli alloggiche presentano problematiche. L’obiettivo dell’Amministrazione è quello investire in maniera programmata e già dal prossimo anno abbiamo stanziato 1,2 milioni di euro per la ...

