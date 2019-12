Sky | «De Laurentiis assiste ancora all’allenamento di Gattuso che prova il 4-3-3»

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Sky Sport informa della presenza di Aurelio De, per il secondo giorno consecutivo, agli allenamenti della squadra. Il presidente continua a seguire da vicino l’inizio del lavoro dicome allenatore del Napoli. A Sky Sport attribuiscono particolarmente importanza alla vicinanza del presidente e la definiscono un inedito la sua presenza all’allenamento per due volte consecutive.stando il 4-3-3. Ricordiamo che ieri il nuovo allenatore ha sottolineato più volte che il Napoli ha giocatori funzionali per questo schema di gioco. Bocciando di fatto il 4-4-2 di Ancelotti. Per Sky Sport,vuole dare più spazio al palleggio. L'articolo Sky: «Deall’allenamento dicheil 4-3-3» ilNapolista.

