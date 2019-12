Municipio XI PD | “Box bruciato a via Cardano venga rimosso subito”

Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 12 dicembre 2019) “Sono già diversi mesi che il box presso il mercato di viaè andato in fiamme. Il pericolo, in termini di salute per i cittadini e i commercianti che inalano le sostanze provenienti da quel box, è un rischio concreto per la loro incolumità”. È quanto dichiara in una nota Bernardini Gabriele, segretario dei giovani democratici PD nelXI. “Dopo diverse segnalazioni siamo riusciti a far mettere l’area adiacente al box in sicurezza. Chiediamo ora che l’amministrazione rimuova al più presto il box, sia per il bene dei cittadini e commercianti ma anche per il degrado dell’area” conclude la nota. L'articoloXI. PD: “Boxa viasubito” proviene da RomaDailyNews.

