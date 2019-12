Ciclismo | ufficiale Nibali al Giro d’Italia 2020 Lo Squalo correrà anche Sanremo | Liegi

Leggi la notizia su oasport

La Trek-Segafredo, come riportato dall'Ansa, ha annunciato quello che sarà il programma di Vincenzoper la stagione. Lopartirà dal Portogallo a metà febbraio con la Volta ao Algarve. Poi, nell'ordine, ci saranno Tirreno-Adriatico, Milano--Bastogne-d'Italia e Vuelta a España. Giulio Ciccone lo scorterà durante la Corsa Rosa e saràin Spagna al fianco del messinese, ove, però, non è detto che Vincenzo faccia classifica. Non a caso, nell'ultimo grandedella stagione sarà presenteBauke Mollema. Lo stesso Baukeil Tour de France insiemea Richie Porte e Mads Pedersen., come da pronostico, invece, non sarà al via della Grande Boucle.

