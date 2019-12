The Witcher | i tre protagonisti più da vicino

wired

(Di martedì 10 dicembre 2019) https://www.youtube.com/watch?v=P0vzzEcuC3k L’avete capito, c’è molta attesa per The, la produzione originale Netflix che debutterà il 20 gennaio e fungerà da adattamento della saga fantasy scritta dall’autore polacco Andrzej Sapkowski. Ambientata in un mondo fantastico e medievaleggiante che pullula di creature mostruose ed esseri umani altrettanto grotteschi, la serie vede comeil cacciatore di mostri Geralt di Rivia, interpretato dall’ex Superman Henry Cavill, ma anche la principessa di Cintra Cirilla (Freya Allan) e la maga Yennefer (Anya Chalotra). In queste ore la piattaforma di streaming ha diffuso tre featurette in cui vengono presentate proprio queste figure, a partire dal personaggio di Cavill. https://www.youtube.com/watch?v=Gw8yfQvmpLw Geralt è un, ovvero un mutante solitario e privo di emozioni, capace di gesti magici e resistenti alle pozioni ...

