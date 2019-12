Joao Mario chiaro | «Preferisco restare in Russia che tornare all’Inter»

calcionews24

(Di martedì 10 dicembre 2019)non ha dubbi sul suo futuro: «Spero che il Lokomotiv mi riscatti. Preferireiqui cheall’Inter» Il calciatore, di proprietà dell’Inter ma attualmente in prestito al Lokomotiv Mosca, ha parlato ai microfoni di Sport 24 sul suo futuro. Ecco le parole del centrocampista: «Se dipendesse da me, con molta onestà sceglierei ancora il Lokomotiv. Mi piace il club, la città. Pertanto, sì, preferireiqui piuttosto che. Spero che il Lokomotiv sarà in grado di riscattarmi, ci sederemo e concorderemo su tutto». Leggi su Calcionews24.com

