Salvini | bus in fiamme dimostrazione città allo sbando | Raggi pericolosa per cittadini

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Roma – “dimettiti: la tua incapacita’ e’per l’incolumita’ dei”. Lo scrive su twitter Matteo, che aggiunge: “Ma e’ normale che a Roma per strada prendano fuoco i bus di linea? Tre in tre giorni e l’ultimo questa mattina, per fortuna senza vittime tra il personale Atac e i passeggeri. Ma e’ l’ennesimadi una citta’sommersa di rifiuti e cosparsa di voragini”. L'articolo: bus inperproviene da RomaDailyNews.

