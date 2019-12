Morta donna coinvolta nell' incidente fra filobus e camion rifiuti a Milano

huffingtonpost

(Di domenica 8 dicembre 2019) Èlarimastaieri in uno scontro atra undell’Atm e unper la raccoltadell’Amsa.erano state coinvolte 18 persone, 12 delle quali ferite. La più grave era proprio la, entrata in coma. “Dalla ricostruzione della dinamica emerge che ilnon abbia rispettato la precedenza semaforica. Atm pertanto ha già aperto un’indagine interna ed è pronta a prendere tutti gli opportuni provvedimenti” si legge in una nota dell’Azienda dei trasporti milanesi. “’apprendere che la passeggera gravementestradale di ieri è deceduta, l’Atm esprime la sua profonda vicinanza ai familiari in questo momento di grande dolore”.

HuffPostItalia : In India è morta la donna bruciata dai suoi stupratori - rtl1025 : ???? Morta la #donna coinvolta nello scontro tra un #filobus e un #camion della #spazzatura a #Milano - MSF_ITALIA : Una donna in fuga dall'#Afghanistan è morta di una morte orribile in un incendio in un container sull'isola di… -