Atitech taglia il traguardo dei 30 anni | ora sguardo al prossimo futuro

Napoli – Un piano di investimenti di 30 milioni di euro in tecnologie e infrastrutture, un fatturato di circa 70 milioni, oltre 650 dipendenti tra diretti e indiretti, ricavi in crescita del 40% solo nell'ultimo anno, commesse italiane ed estere in forte aumento al punto da rendere necessario ricorrere a 80 nuove assunzioni attraverso società interinali., azienda italiana leader nella manutenzione aeromobili con sede a Capodichino,ildei 30con tanti obiettivi raggiunti e una grande sfida per il: diversificare facendo manutenzione anche di motori e componenti, oltre ad attività di linea, funzioni fino ad oggi commissionate all'esterno. A tracciare un bilancio di questo primo trentennio di attività è GiLettieri, che da dieciha preso in mano le redini dell'azienda, in occasione della ...

