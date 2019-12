Ponte Morandi - L' esclusione di Aspi dalla ricostruzione finisce alla Consulta

quattroruote

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Il ricorso presentato da Autostrade per lItalia contro il decreto GenovaCorte Costituzionale. In base a quanto stabilito dal Tar della Liguria, il provvedimento del governo che esclude la concessionariadel- crollato il 14 agosto del 2018 e demolito quasi un anno dopo - dovrà essere valutatoper alcuni profili di illegittimità costituzionale. Non solo: secondo i giudici amministrativi, il decreto si baserebbe su "una meramente potenziale, perché non accertata, nemmeno in via latamente indiziaria, responsabilità dinella causazione" del crollo. Il quale, lo ricordiamo, fece 43 vittime. Le motivazioni. Il Tar ha ritenuto "rilevanti e non manifestatamente infondate alcune questioni di legittimità costituzionale" sollevate nel ricorso presentato da Autostrade e Pavimental. Oltre a sottolineare ...

Mov5Stelle : Genova rimane isolata e dalle inchieste emergono pratiche illegali per evitare la manutenzione che mettono la pelle… - petergomezblog : Ponte Morandi, ora Luciano Benetton scarica i suoi manager e fa la vittima: “Basta odio contro di noi, ci riteniamo… - fattoquotidiano : PONTE MORANDI Ora Luciano #Benetton scarica i suoi manager e fa la vittima. Sentite cosa ha scritto in una lettera… -