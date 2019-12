La “questione Craxi” è un nodo politico che investe l’intera sinistra

huffingtonpost

(Di venerdì 6 dicembre 2019) La politica non può rovesciarsi in toponomastica e nemmeno ridursi a contabilità, tantomeno quando la cronaca lascia il posto alla storia, vent’anni dopo. È utile parlare di Craxi, discutere di finanziamento della politica, a condizione di non mescolare le due cose e di non sposare l’ipocrisia.Ha fatto bene Renzi a chiedere un dibattito pubblico su ruolo e risorse dei partiti. Magari l’avessimo fatto negli anni ’90 invece di correre dietro alle sirene della piazza. L’art. 49 della Costituzione doveva essere regolamentato 50 anni fa, i socialisti hanno presentato un disegno di legge nel 2013. Niente da fare. Tutti sordi, ciechi e muti. E così i partiti spesso vivono in un terra di nessuno. Resta il fatto che o si ripristina il sostegno pubblico alla politica o non ci si può scandalizzare del privato che finanzia fondazioni ...

