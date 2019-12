Viaggio in Uganda sulle tracce del caffè | la mostra a Milano

gqitalia

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Un affascinantein foto fra le campagne dell', per immergersi nella realtà di chi ogni giorno coltiva il caffè con le proprie mani. È questo ciò che vuole offrire The Coffee Hunter Exhibition, lafotografica inaugurata questo fine settimana nella metropoli meneghina, in concomitanza con il Milan Coffee Festival. Dietro l'obiettivo troviamo i fratelli salentini Flavio&Frank, da anni impegnati nella fotografia di moda con un particolare focus sui ritratti, che hanno deciso di accettare la proposta dell'ideatore di Ditta Artigianale Francesco Sanapo e di volare in Africa nell'ambito di un ambizioso progetto di «coffee hunting». Gli scatti di Flavio&Frank raccontano così l’autenticità di quell'che ha voglia di crescere, di guardare al domani con coraggio e ottimismo. Un Paese fatto di ...

aifotoweb : Dal 29 novembre 2019 al 20 aprile 2020 presso FAEMA Flagship Store “Art & Caffeine” la mostra fotografica realizzat… - sulcismassi : Dalla Sardegna all’Uganda per aiutare i bambini di un orfanotrofio. L’iniziativa è partita da Muravera grazie a Ma… - MissioniDBosco : La prima tappa del nostro viaggio in #Uganda è Namugongo, tristemente famoso per il martirio di san Carlo Lwanga. L… -