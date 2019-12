Tangenti Lombardia | Lara Comi torna libera per decisione del Tribunale del Riesame

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 dicembre 2019) L’ex eurodeputata di Forza Italia. Lo ha deciso ildeldi Milano che, come spiegato dal suo difensore, l’avvocato Gian Piero Biancolella, che aveva presentato il ricorso, ha revocato l’ordinanza di arresti domiciliari eseguita a suo carico il 14 novembre in una tranche della maxi indagine “Mensa dei poveri”. “Ero certo che oltre 5 ore di interrogatorio, i documenti prodotti e due ore di discussione alavevano lasciato il segno”, ha spiegato il difensore. L'articoloperdeldelproviene da Il Fatto Quotidiano.

