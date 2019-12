Marco Baldini | Ora voglio un figlio a 60 anni

ilgiornale

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Luana Rosatosi è concesso per una intervista a Vieni da me e ha confessato a Caterina Balivo di nutrire il desiderio di diventare papà ora che ha sessant'Ospite della puntata del 4 dicembre scorso di Vieni da me,ha raccontato a Caterina Balivo i momenti più bui della sua vita e rivelato di essere intenzionato a diventare papà proprio ora che ha 60. L’occasione di diventare padrel’ha avuta già in passato, ma la ludopatia gli ha portato via la famiglia e gli affetti. La malattia del gioco è iniziata quandodoveva ancora raggiungere il successo: “Io vedevo i miei colleghi già famosi e già ricchi, pensavo che fosse una scorciatoia, me ne sono reso conto dopo”. Ripercorrendo l’inizio di quel periodo che lo ha portato a cadere nel baratro, l’ospite di Vieni da me ha confessato: “Ho cominciato come ‘cavallaro’, ...

