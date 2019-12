anteprima24

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – In attesa che abbia una risposta concreta l’impegno assunto qualche giorno fa dal presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, che ha incontrato i lavoratori delladi Battipaglia, nello stabilimento, che è chiuso ormai da un anno,direalizzato dei dipendenti la cui cassa-integrazione scadrà il prossimo 31 marzo 2020. “Noi non molliamo” dicono i lavoratori augurando buone sperando che la “letterina”consegnata al premier porti buone notizie ed una rispostareindustrializzazione del sito, alla quale sta lavorando anche il consorzio ASI. Ci sarebbero degli acquirenti interessati ma i lavoratori chiedono di non perdere tempo. Il timore è che invece si voglia arrivare alla scadenza della cassa-integrazione per procedere ad un licenziamento collettivo che renderebbe più facile la ...

anteprima24 : ** #Treofan, nella fabbrica chiusa spunta l’#Albero di #Natale ** -