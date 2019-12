anteprima24

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoarrivo in casa CusC5, questa volta è un giovane a tornare a casa. Alla corte di Genny Venezia arriva. Classe ’99 è reduce dall’esperienza al Bovalino in Calabria in serie B e da quella, meno recente, con l’U19 nazionale della Sandro Abate. “Sono emozionato di tornare al Cus, la squadra in cui sono cresciuto – dichiara– e spero di poter essere utile alla causa della squadra”. La società tutta è felice di accoglieree gli augura di poter raggiungere obiettivi insieme L'articolodel CusC5 proviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** Giovanni Pacilio nuovo calcettista del Cus ##Avellino C5 ** - irpiniatimes1 : Giovanni Pacilio nuovo calcettista del Cus Avellino -