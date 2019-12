Al via le iscrizioni alla CyberChallenge IT | competizione per i giovani prodigi della

Leggi la notizia su agi

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) La gara italiana per esperti di sicurezza informatica riparte con l'apertura delle.IT, il primo programma nazionale di addestramento rivolto atalenti per creare i cyber-defender del futuro. Dopo il successo dell'edizione 2019, che ha portato l'Italia a conquistare il secondo postoEuropean Cybersecurity Challenge, il programma riparte quest'anno rilanciando l'ambizioso obiettivo di incoraggiare il “talento cyber” distudenti e universitari dai 16 ai 23 anni. Le registrazioni sono aperte dal 2 dicembre al 17 gennaio e daranno l'opportunità a centinaia dibrillanti e motivati di essere selezionati per partecipare a un programma di addestramento gratuito presso ventisette sedi universitarie, nella primavera del 2020: primo passo per una futura carriera nell'ambitosicurezza informatica. I ...

