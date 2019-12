Viaggi e turismo | atmosfere invernali in modalità slow nel Kufsteinerland

meteoweb.eu

(Di martedì 3 dicembre 2019) Klumpern: ecco la novità per l’inverno di, un territorio a due passi dall’Italia (si trova in Tirolo), dove lesono in. Il dolce paesaggio innevato, la maestosa fortezza che dall’alto della collina domina il, la catena del Kaisergebirge che sembra una cartolina: tutto è una fiaba da vivere in modo speciale. E il Klumpern fa parte delle proposte speciali per scoprire la magia di Kufstein e dei suoi otto pittoreschi paesini, che in inverno assumono le sembianze di un romantico presepe alpino. Klumpern è il tradizionale slittino “rivisitato” in chiave contemporanea: in pratica è un seggiolino montato su uno sci in modo da scendere dalle piste (da slittino) in modo divertente. Più facile da guidare della slitta, adatto a tutti, il Klumpern permette di scendere (anche) piano e godersi gli stupendi paesaggi che si ...

