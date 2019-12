Samsung ora vi fa creare i temi per la One UI dallo smartphone con Park Theme

Davvero migliorato il Samsung Galaxy S11 : finezze estetiche importanti : Sembrano non finire mai le indiscrezioni riguardanti il Samsung Galaxy S11, il prossimo top di gamma del colosso di Seul che dovrebbe essere presentato, come ogni anno, sul finire del mese di febbraio 2020 a margine del MWC di Barcellona. Questa volta i rumors arrivano da Ice universe, che ha provveduto a fornire l'immagine di quello che dovrebbe essere il vetro protettivo del dispositivo. Le cornici, come potete vedere anche voi, appaiono ...

Samsung Galaxy S11 permetterà di scattare foto al buio come mai prima d'ora grazie ad un sensore molto particolare : Samsung registra il marchio "Bright Night Sensor" per i nuovi Galaxy S11

Cambia tutto la modalità notturna su Samsung Galaxy S9 e Note 9 : quali foto migliorate : Come forse quasi tutti i possessori di Samsung Galaxy S9 e Note 9 sapranno, è in corso la sperimentazione in beta di Android 10 ma le novità in arrivo per i due smartphone vanno anche aldilà dello stesso firmware corposo così come nato dalle mani di Google. In particolare, gli sviluppatori al soldo del produttore sudcoreano hanno lavorato per aggiungere la modalità notturna al teleobiettivo e pure alla fotocamera anteriore dei due esemplari. Si ...

Samsung lavora a un'altra gamma di dispositivi pieghevoli : e se fosse questo il Samsung Galaxy Tab Fold? : Un nuovo brevetto di Samsung mostra quello potrebbe essere il Galaxy Tab Fold

Due piccoli aggiornamenti di contorno migliorano Samsung Galaxy Watch Active 2 e Huawei Watch GT 2 : Il Samsung Galaxy Watch Active 2 e il Huawei Watch GT 2 ricevono un aggiornamento software che ne migliora il tracking e non solo

Samsung Galaxy A71 avrà una batteria di tutto rispetto - così come quella dell'ancora ignoto Sony K9170 : Arrivano interessanti notizie circa la batteria del Samsung Galaxy A71 e del Sony K9170, smartphone del colosso cinese ancora ignoto

Samsung svela due nuove colorazioni per il Galaxy Note 10 : Samsung annuncia le nuove colorazioni Aura Red e Aura Pink per il Samsung Galaxy Note 10

Schermo a 120 Hz e batteria maggiorata : questo Samsung Galaxy S11 inizia a fare paura : Nuovi rumor legati alla possibile capacità della batteria e all'utilizzo di uno Schermo a 120 Hz, dipingono un S11 davvero stratosferico rispetto al predecessore.

Android 10 sui Galaxy M20 e M30? Pare proprio che Samsung ci stia lavorando su : Samsung ha avviato la fase di test di Android 10 per gli smartphone Galaxy M20 e Galaxy M30

Il nuovo Samsung Customer Service di Milano apre le porte : le iniziative previste e gli orari di apertura : Il punto di riferimento per i clienti del marchio sudcoreano residenti in zona è stato rinnovato sia nella forma che nella sostanza

Il Galaxy Fold di Samsung ora è in vendita anche in Italia - a 2.050 euro : Samsung ha iniziato a vendere anche in Italia il Galaxy Fold, il suo primo smartphone con schermo pieghevole, a distanza di quasi nove mesi dalla sua presentazione. Il Galaxy Fold potrà essere prenotato direttamente sul sito dell’azienda, presso i principali

Samsung rilascia un altro aggiornamento per le Galaxy Buds migliorandone la stabilità del Bluetooth : Samsung rilascia un altro aggiornamento per le Galaxy Buds migliorandone la stabilità della connessione Bluetooth. Avete già ricevuto il nuovo firmware?

Solo oggi 30 ottobre alcuni Samsung Galaxy con il 50% di sconto : orario e dettagli in Italia : Nuova occasione importante quella che si presenta oggi 30 ottobre per tutti coloro che intendono acquistare un Samsung Galaxy a prezzo davvero scontato. Circa tre settimane fa, infatti, la divisione Italiana ha lanciato per pochi minuti alcune promozioni all'interno dello store ufficiale, con prezzi che hanno toccato anche il 50% di risparmio rispetto a quelli di listino. Una campagna flash estremamente allettante, che non a caso ha reso ...

Samsung ci riprova con gli sconti fino al 50% : ecco data e orario della promo "Power of 10 Celebration" : Per questo motivo Samsung, che ha prontamente provveduto a scusarsi per l'inconveniente, ha deciso di rimediare e di rilanciare i festeggiamenti domani sera 31 ottobre dalle ore 22:00.