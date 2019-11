SCELTA GIULIA QUATTROCIOCCHE | QUANDO VA IN ONDA? Uomini e Donne | rimandata a

Uomini e Donne - Giulia D’Urso sulla SCELTA di Giulio : “Penso al peggio” : Giulio Raselli vicino alla scelta? Giulia D’Urso: “Sto pensando al peggio” Si sta avvicinando la fine di questa stagione tv per il Trono Classico di Uomini e Donne e, se da una parte Alessandro Zarino è stato invitato (neanche troppo cordialmente) a scegliere Veronica Burchielli, dall’altra Giulio Raselli si sta prendendo tutto il tempo necessario per capire quale ragazza tra Giovanna Abate e Giulia D’Urso potrà ...

Uomini e Donne oggi : Giulio corre da Giovanna - la SCELTA di Giulia : Uomini e Donne oggi: Giulio Raselli senza corteggiatrici, Giulia Quattrociocche fa la sua scelta Una puntata scoppiettante quella di Uomini e Donne in onda oggi. Vedremo su Canale 5 nuove svolte per i percorsi dei quattro tronisti presenti nel programma. In particolare, Giulio Raselli si ritrova in serie difficoltà. In studio non si presentano né […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Giulio corre da Giovanna, la scelta di Giulia proviene da ...

U&D - Giulia attacca : 'Giovanna è finta e furba - alla SCELTA potrebbe tirarsi indietro' : Manca sempre meno alla scelta di Giulio Raselli a Uomini e Donne: al termine dell'ultima registrazione del Trono Classico, il ragazzo è stato messo all'angolo da Giovanna Abate, che gli ha chiesto di prendere una decisione definitiva al più presto. Oggi, venerdì 29 novembre, è uscito il nuovo numero della rivista ufficiale della trasmissione, che ha raccolto gli sfoghi delle due corteggiatrici dell'alessandrino: Giulia D'Urso, in particolare, ha ...

Uomini e Donne - Giulio Raselli : "La SCELTA? Ho dei dubbi. Giulia e Giovanna mi piacciono molto" : Giulio Raselli, intervistato da 'Uomini e Donne Magazine', in edicola questa settimana, ha confessato di essere ancora fortemente indeciso tra Giovanna Abate e Giulia d'Urso come sua possibile compagna di vita dopo la scelta. Il tronista spera, nelle prossime settimane, di chiarirsi definitivamente le idee per uscire dallo studio accanto ad una ragazza di cui si fida ciecamente e a cui affidarsi in maniera sicura: E’ vero, non mi trovo in una ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 29 Novembre 2019 : La SCELTA di Giulia Quattrociocche! : Nella Puntata di Oggi a Uomini e Donne, Giulia dimostra di avere le idee molto chiare sui suoi corteggiatori. Ad un tratto inaspettatamente la tronista fa la sua Scelta! Ecco nel dettaglio cosa accade Oggi al Trono Classico di Uomini e Donne. L'articolo Uomini e Donne Puntata di Oggi 29 Novembre 2019: La Scelta di Giulia Quattrociocche! proviene da Gossip News.

Spoiler U&D del 21 novembre - la SCELTA di Giulia è Schiavon : Alessandro in lacrime : Giovedì 21 novembre nuovo appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi in onda come sempre alle ore 14:45 circa. Dopo aver visto i consueti tre appuntamenti della settimana dedicati al trono over, ecco che la puntata di giovedì pomeriggio sarà dedicata al trono classico, di cui verrà trasmessa una puntata a dir poco importante. Andrà in onda, infatti, la puntata dedicata alla scelta di ...

Uomini e Donne - Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon : l’annuncio dopo la SCELTA : Il trono classico di Uomini e Donne è sempre più movimentato. Dalle anticipazioni delle ultime registrazioni si è appreso che Giulio Raselli è ancora molto lontano dal prendere una decisione. La sua scelta, insomma, non avverrà a breve e questa confessione ha fatto infuriare le sue corteggiatrici. Giulia e Giovanna, che dopo aver disertato la puntata si sono ripresentate in studio non hanno preso bene questo rimandare del tronista e ne è nata ...

Giulia e Daniele dopo la SCELTA - un passo importante : l’annuncio a UeD : Uomini e Donne, Giulia e Daniele news: le ultime anticipazioni sulla nuova coppia del Trono Classico Giulia e Daniele dopo la scelta sono tornati a Uomini e Donne! La nuova coppia è stata invitata oggi nella registrazione del Trono Classico per raccontare come procede la relazione lontano dalle telecamere. Molti erano a caccia di news […] L'articolo Giulia e Daniele dopo la scelta, un passo importante: l’annuncio a UeD proviene da ...

Uomini e Donne Giulia e Daniele - parla un amico ed ex SCELTA : “Li vedo simili” : Uomini e Donne, Giulia Quattrociocche ha scelto Daniele Schiavon: lui è amico di Alessio Campoli Giulia e Daniele dopo Uomini e Donne non hanno ancora dato notizie di come procede la storia dopo la scelta, ma non ne eravamo in attesa. Sappiamo bene infatti che quando c’è una scelta a Uomini e Donne, i protagonisti […] L'articolo Uomini e Donne Giulia e Daniele, parla un amico ed ex scelta: “Li vedo simili” proviene da ...

Uomini e Donne : Daniele Schiavon polemico dopo la SCELTA di Giulia : Daniele Schiavon di Uomini e Donne sbotta dopo la scelta di Giulia Quattrociocche Nell’ultima registrazione di Uomini e Donne c’è stata a sorpresa la scelta di Giulia Quattrociocche. Difatti la ragazza ha capito di non poter continuare il suo percorso nei sentimenti all’interno del dating perchè innamoratissima di Daniele Schiavon, scegliendolo ovviamente. Ed è stato proprio quest’ultimo ad aver fatto molto discutere in ...

Uomini e Donne : Alessandro Basciano si sfoga dopo la SCELTA di Giulia : scelta Giulia Quattrociocche di Uomini e Donne: Alessandro Basciano rompe il silenzio Ieri c’è stata una nuova registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne. Una puntata davvero ricca di colpi di scena. Cos’è successo? Giulia Quattrociocche ha scelto Daniele Schiavon, lasciando quindi con il cerino in mano l’altro suo corteggiatore, Alessandro Basciano. Una scelta che ha sicuramente diviso l’opinione dei tanti fan ...

Anticipazioni Uomini e Donne - Trono Classico : La SCELTA di Giulia. : Anticipazioni Uomini e Donne, Trono Classico: spinta da un corteggiatore, Giulia fa la sua Scelta. Anche Giulio mostra in maniera chiara i suoi sentimenti ma non è ancora pronto per scegliere… Uomini e Donne prosegue la sua corsa ed ovviamente il periodo delle scelte diventa sempre più vicino. La puntata registrata il 14 novembre mostra proprio una di queste, con un colpo di scena inaspettato persino per Tina Cipollari. Ecco che cosa è ...

Anticipazioni U&D - la SCELTA finale di Giulia : è andata via dal programma con Schiavon : Oggi, giovedì 14 novembre, c'è stata una nuova registrazione di Uomini e donne trono classico, la quale è stata a dir poco ricca di colpi di scena e, soprattutto, caratterizzata dalla scelta finale della bella tronista Giulia Quattrociocche. Dopo aver vissuto un periodo turbolento dal punto di vista sentimentale, Giulia ha preferito seguire il suo cuore e così ha anticipato il momento tanto atteso che avremo modo di vedere in onda tra qualche ...

Uomini e donne anticipazioni trono classico : la SCELTA di Giulia Quattrociocche è Daniele Schiavon : Tempo di scelte a Uomini e donne. Scelte improvvisate per la precisazione. Dopo quella, non andata a buon fine, di Alessandro Zarino che ha scelto senza preavviso Veronica Burchielli, la quale dopo avergli detto di no è diventata la nuova tronista, nella registrazione della puntata del trono classico effettuata giovedì 14 novembre anche Giulia Quattrociocche ha preso la propria decisione. La scelta di Giulia Quattrociocche, Alessandro favorito ...