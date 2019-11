Firenze | morì cadendo dal balcone di un albergo dopo tentato stupro | prescrizione per i

Fonte : blogo

(Di giovedì 28 novembre 2019) Subentra laper l'accusa di morte come conseguenza di un altro reato nel processo di II grado relativo al decesso di Martina Rossi, la ragazza di 21 anni che precipitò daldi una Palma di Maiorca il 3 agosto di otto anni fa. Spagna,dal: 2 persone a processo per la morte di Martina Rossi Due ragazzi di 26 anni, Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni, saranno processati ad Arezzo Il presidente della sezione della corte d'appello diha comunicato la sopravvenutaoggi, all'apertura del processo d’appello che vedeva alla sbarra,la condanna in primo grado, i due 27enni Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni, di Castiglion Fibocchi (Arezzo).Secondo la pubblica accusa la ragazza, originaria di Genova, sarebbe stata vittima di una tentata violenza sessuale ...

