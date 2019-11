Turismo | Coldiretti | “Record storico spinto dall’agriturismo”

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Anche per l’agriil 2018 è un anno record in cui si sono registrati 3,4 milioni di arrivi in Italia dei quali quasi la metà (47%) di nazionalità straniera. E’ quanto emerge da una analisi dellasui dati Istat in occasione della divulgazione del report che sancisce nel 2018 un nuovo recorddi presenze di clienti negli esercizi ricettivi italiani. Mediamente si è registrato un incremento del 6,3% negli agriturismi ma l’aumento di clienti provenienti da altri Paesi è, tuttavia, quasi più del doppio di quello domestico (8,6% contro 3,5%) ed anche la permanenza – sottolinea la– è più alta per gli stranieri (4,8 notti contro le 3,1 degli italiani). Il risultato sono 13,4 milioni di presenze che – precisa la– si concentrano per l’80% negli agriturismi del Centro (5,9 milioni) e del Nord-est (4,9 milioni) con un crescita rispetto ...

AgenziaGr : Forum Coldiretti: venerdì il consuntivo dell’annata agraria e dibattito su turismo agroalimentare - IlFuoriporta : Agricoltura, un valore strategico anche per il turismo: focus di Coldiretti Varese - TuttoQuaNews : RT @varesenews: Dalla terra al piatto, il turista si conquista con il km zero -