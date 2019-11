La serie The Witcher di Netflix esplorerà parte della storia di Yennefer solo accennata

Infinity : il catalogo serie TV : aggiunta The Sinner 2 : Infinity catalogo Serie tv, l’elenco delle Serie tv che trovi su Infinity in modalità cofanetto, catch-up e le fiction italiane. Infinity catalogo Serie TV – Il catalogo Serie tv completo e aggiornato sulle Serie tv presenti nella piattaforma di streaming e download di Mediaset. Da giugno 2019 su Infinity sono disponibili i canali Mediaset Premium in Live Streaming inoltre con lo stesso account si accede a ...

Svelata la data di The New Pope con Jude Law e John Malkovich : nuove foto del sequel della serie di Sorrentino : The New Pope si prepara al debutto in prima assoluta. Sky Atlantic ha svelato la data d'uscita del sequel di The Young Pope, serie creata e diretta del Premio Oscar Paolo Sorrentino. La prima stagione, in onda nel 2016, è stata presentata durante la Mostra del Cinema di Venezia, dove ha ricevuto il plauso della critica. Quest'anno, il regista de La Grande Bellezza è tornato al Lido con le star di The New Pope: Jude Law (ancora nei panni di ...

Nuove uscite su Netflix a dicembre 2019 - le serie tv più attese da The Witcher a V Wars e You 2 : Le Nuove uscite su Netflix di dicembre 2019 chiudono col botto un'annata ricca di serie tv di grande successo. La programmazione del mese prende il via l'1 dicembre con tre attesi ritorni. Il primo è quello di Agents of S.H.I.E.L.D.: la serie creata da Joss e Jed Whedon e Maurissa Tancharoen arriva dunque sulla piattaforma con i 13 episodi della sua sesta stagione. Qui la squadra dovrà affrontare un nuovo nemico con le sembianze del defunto ...

«Non Prendiamoci sul series» : The Loudest Voice sarà la serie dell’inverno. Parola di Marco Cartasegna : Nel player qui sotto la nuova puntata di Non Prendiamoci sul series: abbiamo visto e commentato in anteprima The Loudest Voice insieme a Marco Cartasegna Non Prendiamoci sul series riparte con una seconda stagione in cui, ancora una volta, commenteremo le serie tv del momento con degli ospiti d’eccezione. Chiacchierare di serie è come prolungarne la visione: finito un episodio plachiamo l’attesa del successivo spulciando il web alla ricerca di ...

The Walking Dead : World Beyond - è il titolo della terza serie nell’universo di The Walking Dead : The Walking Dead: World Beyond è il titolo del secondo spinoff di The Walking Dead. Teaser e novità. Ieri, durante il finale d’inverno della decima stagione di The Walking Dead, è andato in onda un nuovo teaser del suo nuovo spinoff, il secondo, che si intitola: The Walking Dead: Wold Beyond. La serie andrà in onda nel 2020 negli Stati Uniti su AMC, e in Italia su Amazon Prime Video in contemporanea. World Beyond avrà per protagoniste due ...

The Walking Dead World Beyond il titolo della terza serie - Julia Ormond nel cast (Video) : Il finale di metà stagione di The Walking Dead (la decima stagione ripartirà il 23 febbraio su AMC, il 24 in Italia su Fox), oltre agli inevitabili eventi legati alla serie, ha portato anche altre novità all'universo degli zombie di AMC studios. Finalmente è stato annunciato il titolo del secondo spinoff della serie che debutterà nella primavera 2020: World Beyond. Il tutto è stato accompagnato da un primo teaser trailer che trovate in apertura ...

The Staircase : dal documentario alla serie tv con Harrison Ford - : Niccolò Sandroni Harrison Ford sarà il protagonista della versione serie tv di The Staircase, il famoso documentario che racconta la vicenda di Michael Peterson e la morte della moglie Non solo cinema per Harrison Ford, nel futuro dell’attore c’è anche la serie tv su The Staircase. Non si tratta di una storia fantascientifica, di un thriller o di una storia d’amore, Harrison Ford sarà protagonista di un true crime questa volta. Nello ...

Harrison Fors protagonista della serie tv The Staircast ispirata alla docuserie : Harrison Ford sarà protagonista di The Staircase Harrison Ford sbarca nel mondo della serialità. Per la prima volta l’attore sarà protagonista di una serie tv, confermando la tendenza di questi anni con sempre più storici attori che fanno il salto nel mondo della serialità in cerca di quei prodotti meno action e più d’autore sempre più difficili in un cinema preso tra fumetti e blockbuster. Variety ha svelato in esclusiva che ...

Con The Walking Dead 12 calerà il sipario sulla serie? Montano le polemiche per i film su Rick Grimes e il nuovo spin-off : The Walking Dead 12 chiuderà il cerchio che si è aperto con Rick Grimes in un letto di ospedale di Atlanta in balia di un'apocalisse zombie? Se fino a qualche settimana fa si parlava di un universo immenso che non avrebbe mai avuto fine, adesso tutto si sta ridimensionando, forse complici gli ascolti, e la fine potrebbe all'improvviso essere l'unica via d'uscita. I fan della serie si preparano ad affrontare il finale di metà stagione in onda ...

Il cameo di Winston Churchill in The Crown 3 spiegato dal creatore della serie - Peter Morgan : Non era previsto e non è stato facile decidere di realizzarlo, ma il cameo di John Lithgow nei panni di Winston Churchill in The Crown 3 è stato uno dei momenti più emozionanti del primo episodio della nuova stagione. La sua apparizione ha rappresentato sicuramente un ponte importante con le precedenti: vedere un volto noto della serie, anche se per una sola scena, ha facilitato il processo di familiarizzazione con un cast tutto rinnovato ...

Il nuovo poster della serie The Witcher di Netflix punta i riflettori su Geralt - Yennefer e Ciri : Netflix ha pubblicato un nuovissimo poster per l'imminente adattamento della serie fantasy di The Witcher, puntando i riflettori sui personaggi principali Geralt of Rivia di Henry Cavill, Yennefer di Anya Chalotra e Ciri di Freya Allan. Prima del suo debutto questo 20 dicembre, la serie è stata recentemente rinnovata per una seconda stagione. Basato sull'amata serie fantasy, The Witcher è una storia epica in cui Geralt di Rivia, un cacciatore di ...

The Feed su Prime Video dal 22 novembre - arriva la nuova serie distopica in stile Black Mirror : Riuscirà Amazon a trovare la sua via fra le tante serie tv distopiche sbocciate negli ultimi tempi? Le Prime risposte si avranno con il debutto di The Feed su Prime Video – bastano pochi clic per abbonarsi o sfruttare la prova gratuita –, atteso per il 22 novembre. Si tratta di un thriller fantascientifico basato sull'omonimo romanzo di Nick Clark Windo e ambientato a Londra in un futuro non troppo lontano. Al centro della storia troviamo ...

The Gilded Age - nuovi nomi nel cast della serie di Julian Fellowes di Downton Abbey : The Gilded Age, rivelati nuovi nomi nel cast della serie di HBO, creata, scritta e prodotta da Julian Fellowes di Downton Abbey. Solo qualche mese fa HBO aveva annunciato i primi nomi nel cast di The Gilded Age, la serie tv scritta da Julian Fellowes di Downton Abbey, e tra quei nomi c’era anche quello di Christin Baranski di The Good Wife/Fight (leggi qui). Oggi invece arrivano altri nomi che faranno parte della serie ambientata nella New ...

The End Of The F***ing World 3 ci sarà? Gli attori la vorrebbero ma la creatrice della serie… : The End Of The F***ing World 3, allo stato, non è prevista, nonostante chi ha apprezzato la seconda stagione vedrebbe bene anche l'idea di proseguire con una terza. Le avventure dei due adolescenti problematici Alyssa e James nella dark comedy di Netflix, che avrebbe dovuto concludersi già con la prima stagione, hanno trovato una prosecuzione con una seconda che è arrivata sulla piattaforma lo scorso 5 novembre e che ha diviso il pubblico tra ...