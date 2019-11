Venezia | strada inghiottita dalla voragine | crollati 10 metri di strada a

Maltempo nel Veneziano - strada viene inghiottita in una voragine : Giorgia Baroncini Una buca si è aperta all’improvviso sulla strada che costeggia la laguna: sono stati inghiottiti 10 metri di carreggiata. Nessuna persona è rimasta coinvolta Attimi di paura nel Veneziano dove questa mattina si è aperta un'enorme voragine sulla strada che costeggia la laguna di nel comune di Cavallino-Treporti. All'improvviso, l'intera carreggiata è stata stata inghiottita per un tratto di circa 10 metri. Tanta la ...

