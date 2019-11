Ucciso vicino scuola davanti al nipotino | altri due arresti | è la faida per la droga a

Foggia - delitto a Monte Sant'Angelo : Ucciso presunto boss mafioso vicino casa sua : Omicidio ieri sera nel Foggiano, precisamente a Monte Sant'Angelo, dove è stato ucciso a colpi di fucile Pasquale Ricucci, di 45 anni. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, pare che la vittima fosse al vertice del clan Lombardi - La Torre - Ricucci. L'uomo era già conosciuto alle Forze dell'Ordine. L'azione criminosa si è consumata in via San Pietro, precisamente in località Macchia. Da quanto si apprende, Ricucci è stato colpito ...