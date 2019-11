Uber - Sospesa la licenza per operare a Londra

Fonte : quattroruote

(Di lunedì 25 novembre 2019) Duro colpo per il colosso del ride-hailing. La London Transport Authority ha infatti negato il rinnovo dellapernella capitale britannica.Timori per la sicurezza. Lo stop è stato motivato con le "diverse violazioni che hanno messo a rischio i passeggeri e la loro sicurezza". Inoltre l'autorità ha sottolineato di non essere convinta che in futuro non si manifestino gli stessi problemi affrontati e risolti dall'azienda. Di conseguenza,non è stata ritenuta per ora "idonea'' per ottenere il rinnovo della. La risposta degli americani. L'azienda americana, che aha il suo maggior mercato europeo, ha reagito immediatamente sottolineando come la decisione della London Transport Authority "sia straordinaria e sbagliata''. "Abbiamo ...

Borseit : Attenzione oggi al titolo @Uber che potrebbe aprire in deciso ribasso a Wall Street. A pesare è la sospensione dell… -