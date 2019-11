La minaccia del prof | Se vi becco a manifestare con le sardine | renderò la vostra

Prescrizione - il muro del Pd per salvare politici e colletti bianchi. La minaccia a Bonafede : cancellare la riforma con FI : Nessuno vuole chiamarla minaccia, meno ancora accettano la parola ricatto. Tutti, a parole, sperano di trovare un punto d’incontro. Ma il senso di quello che emerge dall’ultimo vertice sulla giustizia sembra essere proprio quello: se Pd e Movimento 5 stelle non si metteranno d’accordo sulla riforma del processo penale, i dem potrebbero pure votare la proposta di Enrico Costa. Cioè il ddl presentato in commissione Giustizia dal ...

“minacciata con l’acido”. Storie Italiane - la confessione choc della showgirl lascia tutti senza parole : Protagonista dell’ultima puntata di Storie Italiane, nella sessione dedicata al tema dell’odio social, è stata Lisa Fusco che, a Eleonora Daniele, ha raccontato un periodo davvero brutto della sua vita. Tremendo, più che brutto. La ragazza diventata celebre per via delle sue “spaccate volanti”, era in compagnia di Annalisa Minetti: entrambe hanno raccontato la propria esperienza in merito alla violenza fisica e verbale ricevuta sul web. Il ...

Ex Ilva - a Taranto le proteste delle imprese dell’indotto : minacciano il ritiro degli operai : È iniziata a Taranto il presidio delle aziende dell'indotto, che chiedono garanzie per il recupero di 60 milioni, già fatturati ma non ancora riscossi. Se Arcelor Mittal non pagherà le imprese sono pronte a ritirare i lavoratori dai cantieri. Diversi mezzi pesanti si sono già schierati davanti alle portineria dello stabilimento siderurgico dell'Ex Ilva.Continua a leggere

Infiltrati Isis in azione - la nuova minaccia nel mirino del Ros : L’allerta in Italia sul fondamentalismo islamico ora guarda all’evoluzione degli scenari tra Medio Oriente, Balcani e soprattutto territori africani. In un documento del Ros dei Carabinieri si sottolinea come stia emergendo una nuova minaccia: sono gli “Infiltrati”, soggetti inviati dai gruppi di affiliazione e appartenenza nei territori di destinazione con lo scopo di reclutare o di fare un attacco.

Formula 1 - Toto Wolff minaccia l'addio della Mercedes : "Non ci sono garanzie. E abbiamo vinto tutto" : La scuderia Mercedes minaccia il ritiro dalla Formula 1 al termine della prossima stagione. Lo rende noto Toto Wolff, Ceo del team e detentore del 30% delle azioni. Il boss della scuderia ha mostrato il suo malumore per le nuove regole finanziarie, tecniche e sportive che entreranno in vigore a par

Iva Zanicchi choc su Sanremo : "Il potente della Rai che mi ha minacciato e fatto fuori" : “A Sanremo? Non ci vado, non ci posso andare, non mi vogliono”. A parlare è Iva Zanicchi, che oggi è stata ospite della trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. E' Amadeus che non la vuole? “No, macché, Amadeus è un angelo, se lo merita Sanremo, è b

Formula 1 - clamoroso colpo di scena nel paddock : Toto Wolff minaccia l’addio della Mercedes : Nel bel mezzo delle discussioni sul nuovo Patto della Concordia, il team principal austriaco ha paventato la possibilità che la Mercedes lasci la Formula 1 dopo il 2020 Un fulmine a ciel sereno, parole davvero sorprendenti che rischiano di creare un terremoto nel paddock. La Mercedes potrebbe non firmare il nuovo Patto della Concordia, che entrerà in vigore dal 2021, uscendo dalla Formula 1 definitivamente. photo4/Lapresse Una soluzione ...

Civitanova - pesta donna e minaccia clienti della pasticceria : denunciato tunisino : Federico Garau I protagonisti della violenta colluttazione erano già noti ad alcuni dei testimoni presenti sul posto all'alba della scorsa mattina: il tunisino, completamente ubriaco al momento del fermo, se la cava con una semplice denuncia a piede libero Tanta paura intorno alle 5:30 del mattino di ieri dinanzi alla pasticceria La Ternana di Civitanova Marche (provincia di Macerata). Alcuni giovani stranieri hanno dato in ...

Nel Senese - si presenta al negozio della moglie con un'ascia e poi la minaccia di farsi esplodere : Per l'uomo, 45 anni, fermato dalla polizia, è stato disposto il divieto di avvicinamento e comunicazione

Siena - si presenta al negozio della moglie con un'ascia e poi la minaccia di farsi eslplodere : Per l'uomo, 45 anni, fermato dalla polizia, è stato disposto il divieto di avvicinamento e comunicazione

Ladro lo minaccia col pugnale e il calciatore reagisce : spunta un nuovo video dell’aggressione a Ozil e Kolasinac : I calciatori dell’Arsenal Mezut Ozil e Sead Kolasinac erano stati aggrediti lo scorso luglio da due ladri, che in pieno centro a Londra erano scesi da una moto e li avevano minacciati con un pugnale. La polizia inglese, ora, ha diffuso un nuovo video della tentata rapina, in cui si vede la reazione di Kolasinac, che li mette in fuga. L'articolo Ladro lo minaccia col pugnale e il calciatore reagisce: spunta un nuovo video ...

Morte Emiliano Sala – Il Cardiff non vuole pagare il Nantes : la FIFA minaccia il blocco del mercato : Se il Cardiff si rifiuterà di pagare i 6 milioni dovuti al Nantes, la FIFA è pronta a bloccare il mercato del club gallese Novità nella querelle in merito al pagamento del cartellino di Emiliano Sala fra Cardiff e Nantes. Il termine del pagamento dei 6 milioni che la FIFA ha stabilito come indennizzo da versare nelle casse del Nantes sta per scadere, ma il Cardiff non sembra voler sborsare tale cifra. Il motivo è semplice: secondo il club ...

Ex Ilva - ecco la lettera d’addio di ArcelorMittal : “Impatto dirompente dall’eliminazione dello scudo penale”. E minaccia causa allo Stato : L’eliminazione dell’immunità penale ha un “impatto irrimediabilmente dirompente” sul contratto “perché, fra l’altro, comporta una modifica del Piano Ambientale” che “rende non più realizzabile il Piano industriale”. Quindi è “impossibile” rispettare le scadenze e “proseguire l’attività produttiva e gestire lo stabilimento di Taranto come previsto dal contratto, nel ...